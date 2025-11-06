サウンドアースは、DUNUとEffect Audioがコラボしたイヤフォン「DUNU DK3001 BD EA」を8日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は115,800円前後。世界限定300台。フジヤエービックで販売する。 DUNU DK3001 BDと同様に、1DD＋4BA＋4Planarドライバー構成を採用するが、新たなエアーダンピングシステムと洗練されたデュアル4ウェイクロスオーバーで強化し、「リフレッシュさ