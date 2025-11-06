独商工会議所（ＤＩＨＫ） 今年のドイツ経済成長をゼロと予測、来年は０．７％成長に 期待されていた経済の改善が実現せず、停滞が続いている 今後１２カ月間に経済状況が改善すると予想する企業はわずか１５％ 投資を増やす計画立てているのは５社に１社、３社に１社は投資削減の予定 ４社に１社が人員削減を計画、増員を計画しているのは１１％だった 人件費を最大の事業リスクの１つに挙げた企業は５６％と過去最高 社会