【新華社三亜11月6日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は6日、海南省三亜市で海南自由貿易港建設の活動報告を聴取した。習氏は次のように強調した。海南自由貿易港の建設は、共産党中央委員会が新時代の改革開放の全面的深化を見据えた上で下した重要な意思決定である。党の第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会、10月20〜23日開催）の精神を真剣に学習、徹底し、党中