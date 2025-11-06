６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて３２銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円８６〜８８銭で大方の取引を終えた。米国で５日発表された民間統計で雇用者数の伸びや景況感が市場の予想を上回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退した。日米の金利差を意識した円売り・ドル買いが優勢になった。対ユーロでは、６９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７７円０７〜１１銭で大方