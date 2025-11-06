福岡財務支局と九州財務局は6日の全国財務局長会議で、九州北部（福岡、佐賀、長崎）と南部（熊本、大分、宮崎、鹿児島）の10月の景気判断を、7月の前回判断から据え置いた。先行きは北部、南部ともに物価高やトランプ米政権の高関税政策の影響を引き続き警戒した。10月の判断で北部は「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある」とし、南部は「物価上昇の影響がみられるものの、回復しつつある」と分析した。北