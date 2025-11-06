木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉが６日までにＳＮＳを更新。撮りだめていた写真を一挙公開した。４日付のインスタグラムで「載せて無かった他撮りや自撮り達。こうやって見ると、、、私の好きな色って分かりやすいですね。青です。」と青いセーターやカーディガンを着た写真をアップ。綺麗にメークをして、頬杖をついたような顔のドアップも公開した。１０月１４日付では「ＴｒｉｐｔｏＯｓａｋａ