吉野家は、2025年11月6日11時から25日15時まで、全国の吉野家店舗で「牛すき祭」を開催しています。テイクアウトスマホ予約なら15％オフに店内飲食・テイクアウトとも対象で、税込価格から10％オフ。さらにテイクアウトスマホ予約からの注文限定では、税込価格から15％オフとなります。対象メニューは、牛すき鍋膳、牛すき鍋膳 肉２倍盛、牛すき鍋（単品）、とんこつ醤油牛鍋膳、とんこつ醤油牛鍋膳 肉２倍盛、とんこつ醤油牛鍋膳