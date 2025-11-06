県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は先週と同じ1リットル173円10銭でした。自民党や立憲民主党などの与野党6党は、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで5日正式に合意していて、価格は来週以降段階的に下がる見通しです。4日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル173円10銭で、先週と変わりませんでした。依然高止まりが続いています。一方、与野党6党は、ガソリン税の暫定税率