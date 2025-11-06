上映映像（イメージ）さいたま市大宮区の鉄道博物館で「アンパンマン列車25周年記念パネル展」が開催されます。期間は2025年11月14日(金)から11月24日(月・祝)まで。四国を走る人気列車「アンパンマン列車」の25周年記念事業、その第9弾にあたる催しです。本イベントでは、2000年のデビューから現在に至るまでの歴史をパネルや歴代アンパンマン列車の鉄道模型で紹介。実際のシートに座れる特設フォトスポットの設置や、映像上映な