大園桃子が乃木坂46を卒業後に立ち上げたファッションブランド「philme」のポップアップストアが都内で開かれ、白石麻衣をはじめとする乃木坂46卒業メンバーが訪れた。大園が自身のInstagramにてツーショットとともに報告している。 （関連：【画像】大園桃子、白石麻衣・与田祐希らとレアな記念ショット） 2021年にグループ卒業後、芸能界を引退し、現在はhio株式会社代表取締役社長としてアパレルブラン