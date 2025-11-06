11月3日、俳優の岡山天音が主演を務めるNHK夜ドラ『ひらやすみ』がスタートした。「岡山さん演じる29歳のフリーター・生田ヒロトが、知人のおばあさんから譲り受けた平屋で、山形から上京した美大生のいとこ・小林なつみの保護者として共同生活を送る日常を描いた作品です。この小林を演じるのが、森七菜さん。近年は映画をメインに活躍している彼女ですが、2年ぶりに連続ドラマに出演することや、主演の岡山さんをはじめ、女