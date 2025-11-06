GLAYが、メジャーデビュー30周年を締めくくる新たな展開として、63枚目のシングル「Dead Or Alive」とドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』の映像作品（DVD／Blu-ray）をそれぞれリリースすることを発表した。あわせて、来年には3年ぶりとなる全国ホールツアーの開催も決定した。【比較画像】GLAYのリマスター版と従来の映像の比較「Dead Or Alive」は、12月3日にリリースされる約半年ぶり