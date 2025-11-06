※このコラムは「ラブ トランジット3」エピソード1〜8のネタバレを含みます。■ユウマからのサイコパスすぎるショック療法で、考え方が変わったしおり築き上げた復縁への階段を、自らぶち壊すというサイコパスムーブで我々視聴者とXである俳優・しおりを混乱の渦に陥れたモデル・俳優のユウマ。そのサイコな衝撃に当てられたことで、しおりは自分自身を振り返り、「あの時と同じようにこのホカンスで逃げていただけだ。まだピリオ