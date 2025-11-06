カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の発売30周年記念モデルとして、森の木漏れ日をテーマにした「PRW-61ANS／PRG-340ANS」を11月8日に発売する。●記念モデルにふさわしい特別仕様PRO TREKのブランドコンセプト「One with Nature」を象徴する森の木漏れ日をテーマに、自然を表現するグリーンと光を表すゴールドを基調としたデザインと、高級感あるオリジナルパッケージを採用。ゴールドIP加