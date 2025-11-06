さとふるは11月5日に、同社の運営するふるさと納税ポータルサイト「さとふる」における、2025年の人気お礼品ランキングを発表した。同ランキングは、2025年1月1日〜10月20日の期間での、「さとふる」における寄付申し込み数に基づいて算出されている。●「寄付額以上の価値を感じるお礼品」として好評2025年の人気お礼品ランキングでは、6年連続で首位を獲得していた「ホタテ」を抑えて、岩手県宮古市の「厚切り塩だれ牛タン」