テレビアニメ『らんま1/2』第2期の第6話（通算18話）のあらすじ＆先行カットが公開された。新キャラクター・八宝斉(声：井上和彦)が初登場する。【画像】ちょっとキモイ（笑）あかねに迫る八宝斉『らんま1／2』場面カット第18話「“邪悪”の復活」は、ある日、早雲と玄馬の師匠・八宝斉が現れ、元祖無差別格闘流の跡継ぎ候補として乱馬を鍛えることに。好き勝手に振る舞う八宝斉を倒そうとする乱馬だが、圧倒的な力に敵わず