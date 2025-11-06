ダウンタウンの浜田雅功が、8日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後3：24〜※関西ローカル）に出演し、歌手の三浦大知とおなじみのコロッケ店を訪れる。【動画】「緊急事態発生！」騒動に発展し申し訳なさそうになる三浦大知オープニングは、相方が待つラーメン店「神座」。入店した浜田は、夢中でラーメンをすする三浦の頭をはたき、外へと連れ出す。去年のごぶごぶフェス以来の再会を喜ぶ三浦は、現在開催中の浜田の絵画展『