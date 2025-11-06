元SKE48の菅原茉椰が、アソビシステムに所属した。きょう6日、自身のインスタグラムで発表。同事務所も発表した。【写真】エメラルドの衣装が似合う笑顔！透き通る美肌を披露した菅原茉椰投稿で「この度、アソビシステムにタレントとして所属することになりました」と報告。「素敵なご縁があり、新たな場所で再スタートします。これからも菅原茉椰の応援、よろしくお願いします！」と意気込みをつづった。また同事務所も「こ