アーセナルに所属するスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュの戦列復帰は、インターナショナルマッチウィーク後になるようだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。今夏にアーセナルへ活躍の場を移したギェケレシュは、ここまで公式戦通算14試合に出場し6ゴールをマーク。スポルティング時代と比較して得点ペースは落ちているものの、ポストプレーの精度は日に日に向上し、前線での果敢なプレスでもチ