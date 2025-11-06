静岡県袋井市は11月1日（土）、市内のGR Garage袋井に設置された専用スタジオでの愛車撮影サービスをふるさと納税の返礼品に加えた。寄付金額は1万9,000円。 GR Garage袋井の専用撮影ブースにて、愛車の撮影サービスが受けられる。自身が持参したスマートフォンやカメラでの撮影できるという。時間は約1時間。 ターンテーブルを使った360°の動画撮影にも対応。撮影データはそ