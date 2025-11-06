京都発の老舗ライフスタイルブランド「よーじや」が、毎年人気の福袋「よーじやハッピーバッグ2026」を数量限定で発売する。人気の香りシリーズ「まゆごもり」「はなほのか」「ゆずつやや」など約2万3000円相当のアイテムを詰め合わせた豪華セットが、1万円（税込）で手に入るチャンスだ。オンライン予約は11月30日午前10時から、店頭販売は2026年1月1日（木・祝）にスタートする。【写真】ここまで入って1万円…!?今年の”よ