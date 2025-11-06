歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。学生時代の若かりし頃を公開した。【写真】「あのころのともえちゃんだ」笑顔で課題に取り組む19歳の篠原ともえ篠原は「19歳大学生課題のパターンと向き合った時間つくることが好きという気持ちをそのままに時を重ね今があり、夫とデザイン会社を設立し人生の出直しの再出発をしました」とつづり、青