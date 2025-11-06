Image: 京都大学 2022年7月17日の記事を編集して再掲載しています。 まるで芸術作品。月や火星への移住があと数年、数十年後に実現しそうな人類。夢と希望はありますが、過酷な環境なのでイーロン・マスクが｢火星に行ったら最初はたくさんの人が死ぬだろうね｣なんて話をするくらいです。厳しさの理由は空気や水や食料など、枚挙に暇がありませんが…目に見えない重力も非常に大事な要素です