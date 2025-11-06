北海道白老町の高校の寮で集団食中毒が発生しました。この寮に住む男子生徒６３人が症状を発症し３人が通院していますが、いずれも回復傾向だということです。集団食中毒が発生したのは、北海道栄高等学校の大志寮です。１０月３０日、この寮に住む男子生徒６３人が下痢などの症状を発症しました。このうち３人が通院していますが、いずれも回復傾向だということです。保健所は、発症した人がこの寮に住む生徒に限られることや、便