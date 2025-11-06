中国国有メディア人民日報のオンラインニュースサイト・人民網は11月6日、妻を海に突き落とし保険金をだまし取った男の死刑が執行されたと報じ、事件の詳細を明らかにしました。大連から煙台に向かう旅客船で2021年5月5日、女性李某環が海に転落して死亡しました。同行していた夫の李某は、通常見られる悲しむ様子もなく、警察に死亡証明書の発行を繰り返し催促しました。李某は、実家の習慣によると、亡くなった人は3日以内に火葬