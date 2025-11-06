「月兎ソースカップ」（７日開幕、江戸川）早川颯太（２３）＝東京・１３５期・Ｂ２＝が、前節に入海馨（岡山）が優出して３着に入った７１号機を引き当てた。「いいの引き当てましたよ」とニンマリ。「いいエンジンと聞いているし、そのまま行ってみた。乗ってみてすごくいいって感じはつかめなかったけど、回っている感じはした」とエンジンの感触は良さそう。「レース足がいいのならそれが一番だし、１回これで走ってみ