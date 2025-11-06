大垣競輪の「スポーツニッポン杯・CTC杯（F1）」S級決勝戦が行われ、佐藤友和（42＝岩手）が直線で鋭く伸びてV。10月の大宮F1以来、今年2度目の優勝を飾った。松岡辰泰がタイヤ差の2着。人気を集めた松本貴治は3着に終わった。岡本がスタートを決めて山田諒―山口―岡本―松本―佐藤友―杉本―松岡辰で周回。追い上げる松本の動きに合わせて山田が先行態勢。予想通り中部ペースとなった。中団に切り替えた松岡辰がバック手前