「マスターズＶＳルーキーズ」（６日、戸田）山本寛久（４９）＝岡山・７９期・Ａ１＝がオール３連対の活躍で予選を突破した。５コースから３着を確保した６日の３日目６Ｒ後は「回らない条件だと、気持ち良く乗れない」と課題を口にしたが、「２日目（５日）の状態ならスムーズさがあって納得できたし、少し伸びる感じもあった」と前節Ｖ機のポテンシャルをアピールしていた。「戸田は元々、相性がいい水面です」とニッコリ