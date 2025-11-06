五島市奈留町で先月31日に起きた火事。 焼け跡から見つかった2人の遺体の身元について警察は、この家に住む親子だったと発表しました。 先月31日に五島市奈留町で起きた火事では、松本 みず江さん（77)の木造平屋の住宅1棟が全焼しました。 焼け跡からは2人の遺体が見つかっていて警察は6日、身元についてこの家に住む松本さんと公務員で長男の栄司さん(53)だったと明らかにしました。 2人の死因は、焼死だったとい