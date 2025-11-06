芸能事務所「アソビシステム」が6日、元SKE48の菅原茉椰（25）が所属することを発表した。アソビシステムは「この度、『菅原茉椰（すがわら まや）』が、弊社に所属しましたことをお知らせいたします」と報告。「今後も引き続き、タレント、俳優、モデルなどマルチに活動してまいります」と伝えた。菅原は今年2月に名古屋市内の劇場で行われた公演で卒業を発表した。公演後、公式サイトを通じて「本日の公演で卒業する事を