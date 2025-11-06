シャープは、スマートフォン「AQUOS sense10」を、2025年11月13日に各通信会社から発売するほか、SIMフリーモデルも用意する。ファッションから着想を得た6カラーをラインアップ高性能SoC（システム・オン・チップ）「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform」を搭載し、ゲームや動画に加え、AI（人工知能）機能もなめらかで快適な使い心地を実現した。省電力の約6.1型フルHD+（2340×1080ドット）「Pro IGZO OLEDディスプレイ」と、