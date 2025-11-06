６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３１８円５９銭（０・７７％）高の４万１５８３円９５銭だった。３営業日ぶりに上昇した。全銘柄の６割超にあたる２０４銘柄が値上がりした。前日までの大幅下落の反動や、米国の株高の流れから、幅広い銘柄に買い注文が集まった。上場企業の２０２５年９月中間決算の発表が本格化しており、決算内容が好感された銘柄の上昇が目立った。個