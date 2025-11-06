新潟県の東京電力柏崎刈羽原発新潟県は6日、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に関する県民の意識調査結果を公表した。原発から半径30キロ圏の9市町村別の集計で、立地する刈羽村を除く8市町では、再稼働の条件が現状で整っていないとの回答が53〜64％と多数を占めた。刈羽村は48％だった。一方で「どのような対策をしても再稼働すべきでない」が多かったのは4市、「そうは思わない」が5市町村と意見が割れた。いずれも「どちらかと