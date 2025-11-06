兵庫県の「芦屋市立美術博物館」にて、特別展「徹底解剖！浮世絵で見る江戸のライフスタイル―国貞・英泉・芳年の描いた『粋な』女たち」が開催されます。江戸時代初期、「浮世」すなわち現世を描く絵画として成立した浮世絵は、木版技術の発達で安価な浮世絵版画が大量につくられるようになると、17世紀後半からは主に町人に愛好されるようになり、江戸と上方で都会美術として発展しました。歌舞音曲や遊里、下町情緒などを題材に