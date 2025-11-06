タレントの小島瑠璃子さんが、6日、中華人民共和国大使館で行われた『中国ドキュメンタリー映画祭』完成披露開幕式にスペシャルゲストとして登壇しました。【写真を見る】【小島瑠璃子】活動再開報告後初イベントに登壇「前のようにバラエティ番組や執筆の仕事もやってみたい」と意欲小島さんは、10月12日に自身のインスタグラムで活動再開を報告後、初の公の場となり多くの報道陣が集まりました。同映画祭は、中国で多数の映画