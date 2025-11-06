参院本会議で、立憲民主党の塩村文夏氏（手前）の質問を聞く高市首相＝6日午後高市早苗首相は6日の参院本会議で、労働時間の規制緩和に関する上野賢一郎厚生労働相への指示を撤回せず維持すると説明した。選挙期間中の交流サイト（SNS）での偽情報規制については「各党の議論に期待している」と言及。国連安全保障理事会の改革に意欲を示した。首相は10月、上野氏の厚労相就任に際し、心身の健康維持と従業員の選択を前提に、