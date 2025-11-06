俳優の吉田栄作さんが主演する『ミュージカル 「クリスマス･キャロル」 〜 National Tour 2025〜』の稽古場取材会が行われ、共演の土屋アンナさん、吉田要士さんとともに意気込みを語りました。 【写真を見る】【 吉田栄作 】２度目の ‟ クリスマス･キャロル ” は「家族に観てもらいたい」 今年9月に第一子誕生3年ぶり2回目のスクルージ役となった栄作さんは‟2022年はコロナ禍での全国ツアーで、近い将来