元ＳＫＥ４８の菅原茉椰（２５）が芸能プロダクション「アソビシステム」に所属することが６日、発表された。菅原は２０１５年にＳＫＥ４８研究生として加入し、その年の末に正規メンバーとなった。今年８月末でグループを卒業し、当時のインタビューでは「ラジオなどおしゃべりのお仕事とかもしたいですし、地元の宮城県のテレビやラジオ番組にも出演できるように頑張っていきたい」と語っていた。このほど、アソビシステム