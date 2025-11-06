全国高校サッカー選手権大会への出場を決めた高校の部員が飲酒。救急搬送されていました。大阪市の興国高校は、11月1日に全国高校サッカー選手権の大阪大会で優勝し、全国大会への出場を決めています。学校によりますと、その翌日の夜、サッカー部の部員が飲食店で飲酒した後、路上で倒れ病院に運ばれました。この場には、サッカー部の部員複数人が同席していて、学校はその場にいた全部員の部活動を無期限で停止するとともに、停