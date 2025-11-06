藤沢市役所（資料写真）藤沢市は６日、インフルエンザの流行注意報を発令した。市保健予防課によると、１０月２７日〜今月２日の患者報告数が定点医療機関当たり１７・６人となり、注意報発令の基準値（１０人）を超えた。昨年は１２月１７日に発令した。