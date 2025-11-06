【モデルプレス＝2025/11/06】元SKE48の菅原茉椰が、アソビシステムに所属したことがわかった。【写真】松井珠理奈・菅原茉椰ら、SKE48公式サイトに“そっくりさん”掲載される◆菅原茉椰、アソビシステムに所属8月31日をもってSKE48を卒業した菅原。今後も引き続き、タレント、俳優、モデルなどマルチに活動していくという。（modelpress編集部）◆菅原茉椰プロフィール生年月日：2000年1月10日出身地：宮城県仙台市身長：165cm