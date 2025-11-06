全日本大学駅伝で２区を走った小池莉希（３年）photo by SportsPressJP/AFLO【目標順位を下方修正するもクリアできず】全日本大学駅伝（11月２日）が終わったあとの待機所。７位の創価大は、来年のシード権こそ獲得したものの、目標の「５位以内」を達成できず、選手たちの表情は悔しさに満ちていた。「学生三大駅伝」の初戦である出雲駅伝（10月13日）では、青山学院大、駒澤大、國學院大、中央大、早稲田大の"５強"という前