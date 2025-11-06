全日本の最終７区で、区間２位の好走を見せたエースの溜池一太photo by SportsPressJP/AFLO【出雲駅伝での苦戦も想定内】「溜池、来い！」アンカーの溜池一太（４年）がゴールに飛びこんでくる直前、藤原正和監督が大きな声で叫び、その体を選手たちとともに受け止めた。11月２日に行なわれた全日本大学駅伝、中央大は2005年以来、20年ぶりとなる２位でフィニッシュした。「いや〜、ここまできたら優勝したかったですけどね」