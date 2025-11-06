【新華社ウルムチ11月6日】中国送電大手、国家電網傘下で新疆ウイグル自治区の送配電を担う国網新疆電力の最新データによると、今年1〜9月に同自治区で新たに導入された新型エネルギー貯蔵設備は、出力で394万2400キロワット、容量で1363万7300キロワット時に上った。電力需要の少ない時間帯には、同設備が新エネ発電の余剰電力を効率的に吸収・貯蔵できる。需要のピーク時には蓄えた電力を放出することで、発電量の変動を平準化