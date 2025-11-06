董府の主要建築群の正門。（呉忠＝新華社記者／艾福梅）【新華社銀川11月6日】中国寧夏回族自治区呉忠市にある董府は、清末の名将、董福祥（とう・ふくしょう）の邸宅として光緒28（1902）年に建築が始まり、3年をかけて完成した。同自治区で唯一、保存状態の良い清代の高官邸宅であり、建物の規模は壮大で、素朴ながらも優雅な様式を特徴とする。2006年には全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。邸宅を囲ん