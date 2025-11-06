静岡県は6日、御殿場市内の山林で採取した野生キノコを食べた11人が、食中毒と診断されたと発表しました。毒キノコを野生のシイタケと間違えて採取したということです。県によりますと、2日、御殿場市内の山林で採取した野生のキノコを食べた6歳から71歳の1グループ(4家族)11人が、約1時間後におう吐の症状を起こし、医師の診察の結果、食中毒と診断されました。11人はすでに全員回復しているということです。食中毒の原因は