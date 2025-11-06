関西電力送配電がサービスを始めるワイン貯蔵施設＝6日午後、兵庫県宝塚市関西電力送配電は6日、兵庫県宝塚市で7日から始めるワイン貯蔵サービスの施設を報道陣に公開した。ワイン需要の増加に伴い、長期間、品質を損なうことなく保管できるサービスへの関心が高まっている。適切な温湿度管理のためには停電対策が重要で、送配電事業者の強みを生かす。サービス名は「LacaveTakarazuka（ラ・カーヴタカラヅカ）」。2021