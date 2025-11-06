俳優の柳沢慎吾（６３）が６日、都内で行われた「ＮＥＷＹＯＵＮＧＯＦＴＨＥＹＥＡＲ２０２５」に高橋英樹（８１）、皆藤愛子（４１）らと登壇した。記念すべき第１回目となる今年は審査員によって選出。「ｏｖｅｒ６０部門」に高橋、大地真央、柳沢、「ｏｖｅｒ４０部門」に皆藤が選ばれた。柳沢は「芸能界でコツコツやってきてよかった」と喜び、ノリノリで長尺のコントも披露するなどして盛り上げた。柳沢は