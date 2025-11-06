１分間最強を決める人気イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で人気となったラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が２日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンの仮装で、人気アニメ「鬼滅の刃」の猗窩座となった姿を披露し、反響を呼んでいる。６人の子供の父であるノッコン。１５０キロの猗窩座姿で家族の前で踊り、娘から「パパ、もういいって。こするんパパの悪い癖やで」と厳しく言われる