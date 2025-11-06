俳優の吉田栄作（56）が6日、都内でミュージカル「クリスマス・キャロル」けいこ場取材会に出席した。吉田は今年9月に妻で女優の内山理名（43）と間に第1子誕生後、メディアに応じるのは初めて。同作は、吉田演じる守銭奴の男・スクルージが過去や未来を旅する物語。3年ぶりの上演で、今月16日に東京・福生市で行われるプレビュー公演を皮切りに、12月24日の大分公演まで全国各地をまわる。前回に続き主演を務める吉田は「この作品